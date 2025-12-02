Calcio Eccellenza; vittoria San Giuliano sprofonda Cenaia

Lanazione.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa 1 dicembre 2025 – In Eccellenza paga subito il cambio in panchina a San Giuliano. Mister Niccolai, subentrato in settimana al dimissionario mister Cordoni, porta alla vittoria la squadra nerazzurra che travolge 3 – 0 lo Sporting Cecina con le reti di Bacci nella prima frazione, e di Cornacchia e Ferretti nella ripresa Questo il tabellino della sfida allo Stadio “Bui”. San Giuliano: Giacobbe, Borgia, Casanova, Angelotti, Sorbo, Anzillotti, Gargani, Bindi, Di Paola, Cornacchia, Bacci. A disposizione Raugi, Pasquini, Bozzi, Arnesi, Cortopassi, Amico, Ferretti, Papini, Nacci. All. Niccolai Sporting Cecina: Selmi, Solimano, Fiorini, Foti, Startari, Lorenzini, Brizzi, Diagne, Scarpa, Pardera, Rossi G. 🔗 Leggi su Lanazione.it

calcio eccellenza vittoria san giuliano sprofonda cenaia

© Lanazione.it - Calcio. Eccellenza; vittoria San Giuliano, sprofonda Cenaia

Contenuti che potrebbero interessarti

calcio eccellenza vittoria sanCalcio Eccellenza Femminile. Cinquina di Duce, lo Spezia vola - ALBINGUAINA 0 SPEZIA 5 ALBINGUAINA: Tonietta, Zignego (60’ Rossi ), Cicero, Giusto, Vignola, Razzaio, Salliu, Brancato (73’ Varino ), De Luca, ... Da lanazione.it

calcio eccellenza vittoria sanDILETTANTI: Salso, Fidentina BSD e Colorno in cerca di riscatto. Derby a Noceto e San Secondo - Per i campionati dilettantistici di Eccellenza e Promozione il mese di novembre si chiuderà con la 15ª giornata, terzultima del girone di andata. Riporta sportparma.com

calcio eccellenza vittoria sanEccellenza - Vittoria sofferta ma pesantissima della Pontenurese che supera di misura 1-0 la Mutina - Decide una rete di Yener nella ripresa, piacentini che rimangono aggrappati alle primissime posizioni ... Si legge su sportpiacenza.it

calcio eccellenza vittoria sanCalcio. Eccellenza: derby al Fratres Perignano, 4 - 2 al San Giuliano - Pisa 24 novembre 2025 – La tredicesima giornata di andata del campionato di Eccellenza toscana ha visto la grande vittoria del Fratres Perignano nel derby contro il San Giuliano. Come scrive msn.com

calcio eccellenza vittoria sanCalcio, Eccellenza: Modica e Vittoria alle semifinali di Coppa Italia - Il Modica e il Vittoria si sono qualificate alle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza, vincendo le rispettive gare di ... Come scrive 98zero.com

calcio eccellenza vittoria sanCalcio, Eccellenza: il Gioiosa batte il Vittoria, la Rosmarino sconfitta dal Giarre - 1 il Vittoria nell'anticipo valido per la decima giornata del Campionato ... Come scrive 98zero.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Eccellenza Vittoria San