Calcio Eccellenza; vittoria San Giuliano sprofonda Cenaia

Pisa 1 dicembre 2025 – In Eccellenza paga subito il cambio in panchina a San Giuliano. Mister Niccolai, subentrato in settimana al dimissionario mister Cordoni, porta alla vittoria la squadra nerazzurra che travolge 3 – 0 lo Sporting Cecina con le reti di Bacci nella prima frazione, e di Cornacchia e Ferretti nella ripresa Questo il tabellino della sfida allo Stadio “Bui”. San Giuliano: Giacobbe, Borgia, Casanova, Angelotti, Sorbo, Anzillotti, Gargani, Bindi, Di Paola, Cornacchia, Bacci. A disposizione Raugi, Pasquini, Bozzi, Arnesi, Cortopassi, Amico, Ferretti, Papini, Nacci. All. Niccolai Sporting Cecina: Selmi, Solimano, Fiorini, Foti, Startari, Lorenzini, Brizzi, Diagne, Scarpa, Pardera, Rossi G. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Eccellenza; vittoria San Giuliano, sprofonda Cenaia

