Calcio a 5 quello dell' Aposa si conferma un campo stregato per il Forlì
Il Forlì Calcio a Cinque ha subito una sconfitta pesante sul campo dell’Aposa, che ha conquistato la sua prima vittoria stagionale proprio contro i biancorossi alla diciassettesima giornata. L’Aposa, ultima in classifica, ha approfittato di alcune errori del Forlì per portare a casa i tre punti, scatenando l’entusiasmo dei suoi tifosi presenti sugli spalti.
Ora serve reagire subito: sabato prossimo si torna al Pala Marabini contro gli Original Celtic Bhoys, dopo due trasferte consecutive Il Forlì Calcio a Cinque cade sul campo dell’Aposa, fanalino di coda del campionato, che trova proprio contro i biancorossi la prima vittoria stagionale alla 17esima giornata. Al termine di una gara ricca di episodi, il tabellone dice 5-2 per i bolognesi. In questa giornata arriva anche il verdetto in testa alla classifica: il Futsal Molinella conquista matematicamente il campionato con ben cinque giornate d’anticipo, coronando una stagione dominata dall’inizio alla fine.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Calcio a 5, il Forlì in trasferta a Bologna: faccia a faccia contro il fanalino di coda Aposa
Il Calcio a 5 Forlì si prepara a giocare in trasferta a Bologna contro l’Aposa, che occupa l’ultimo posto in classifica, in una partita che si preannuncia importante per riscattare le ultime sconfitte.
Pistoia si conferma un campo ostico: non basta il cuore, l'Unieuro Forlì finisce ko
Pistoia si conferma una sfida difficile per tutte le squadre.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scheda squadra Villa Cortese; L'MVP di #Euro2026, la Spagna ai piedi di Antonio Pérez: Orgoglioso di quello che abbiamo fatto; Russi entra nella Élite del calcio a 5 italiano; L’Apulia calcio a 5 ci riprova: obiettivo vittoria contro l’Adriatica Barletta.
Calcio a 5: Meta Catania in testa alla Serie A, bene Feldi Eboli e NapoliLa 17esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata in archivio. Fra gol, emozioni e ribaltoni, ecco come sono ... oasport.it
Calcio a 5: il Portogallo spazza via il Belgio e vola in semifinale agli EuropeiIl terzo quarto di finale degli Europei 2026 di calcio a 5 è ufficialmente andato in archivio. All'Arena Stožice di Lubiana, il Portogallo si è sbarazzato ... oasport.it
https://www.calcioacinqueforli.it/calcio-a-cinque-forli-trasferta-a-bologna-contro-laposa/ - facebook.com facebook