Calcio a 5 quello dell' Aposa si conferma un campo stregato per il Forlì

Ora serve reagire subito: sabato prossimo si torna al Pala Marabini contro gli Original Celtic Bhoys, dopo due trasferte consecutive Il Forlì Calcio a Cinque cade sul campo dell’Aposa, fanalino di coda del campionato, che trova proprio contro i biancorossi la prima vittoria stagionale alla 17esima giornata. Al termine di una gara ricca di episodi, il tabellone dice 5-2 per i bolognesi. In questa giornata arriva anche il verdetto in testa alla classifica: il Futsal Molinella conquista matematicamente il campionato con ben cinque giornate d’anticipo, coronando una stagione dominata dall’inizio alla fine.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il Calcio a 5 Forlì si prepara a giocare in trasferta a Bologna contro l’Aposa, che occupa l’ultimo posto in classifica, in una partita che si preannuncia importante per riscattare le ultime sconfitte.

Pistoia si conferma una sfida difficile per tutte le squadre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scheda squadra Villa Cortese; L'MVP di #Euro2026, la Spagna ai piedi di Antonio Pérez: Orgoglioso di quello che abbiamo fatto; Russi entra nella Élite del calcio a 5 italiano; L’Apulia calcio a 5 ci riprova: obiettivo vittoria contro l’Adriatica Barletta.

Calcio a 5: Meta Catania in testa alla Serie A, bene Feldi Eboli e NapoliLa 17esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata in archivio. Fra gol, emozioni e ribaltoni, ecco come sono ... oasport.it

Calcio a 5: il Portogallo spazza via il Belgio e vola in semifinale agli EuropeiIl terzo quarto di finale degli Europei 2026 di calcio a 5 è ufficialmente andato in archivio. All'Arena Stožice di Lubiana, il Portogallo si è sbarazzato ... oasport.it