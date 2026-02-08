Pistoia si conferma un campo ostico | non basta il cuore l' Unieuro Forlì finisce ko

Pistoia si conferma una sfida difficile per tutte le squadre. L’Unieuro Forlì ha combattuto fino all’ultimo, ma alla fine ha perso per cinque punti, 78-73, nel 26esimo turno di Serie A2. Non sono bastati impegno e reazione nel finale: la vittoria è andata ai padroni di casa.

Non basta il cuore e una reazione d'orgoglio nel finale all'Unieuro Forlì, che esce sconfitta dal PalaCarrara per 78-73 nel 26esimo turno di Serie A2. In un campo storicamente ostico, i biancorossi di coach Antimo Martino pagano un terzo quarto di sofferenza e le basse percentuali dall'arco.

