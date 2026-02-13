Calcio a 5 il Forlì in trasferta a Bologna | faccia a faccia contro il fanalino di coda Aposa

Il Calcio a 5 Forlì si prepara a giocare in trasferta a Bologna contro l’Aposa, che occupa l’ultimo posto in classifica, in una partita che si preannuncia importante per riscattare le ultime sconfitte. Sabato alle 15, la squadra forlivese scenderà in campo alla palestra Corticella di via Giulio Verne, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi nella 17esima giornata di campionato, sesta del girone di ritorno.

Sul fronte formazione, mister Gottuso recupera Martel, assente per squalifica nell’ultimo turno, e il portiere Ravaioli, che dovrebbe essere disponibile sabato dopo l’infortunio Sabato alle 15 il Calcio a cinque Forlì sarà di scena alla palestra Corticella di via Giulio Verne a Bologna per affrontare l’Aposa Bologna nella 17esima giornata di campionato, sesta del girone di ritorno. Il Forlì arriva all’appuntamento forte del terzo posto in classifica con 28 punti e reduce dall’importante pareggio per 2-2 sul campo della Real Casalgrandese, avversaria diretta nella corsa ai playoff. Un risultato che ha confermato solidità e carattere della formazione forlivese, determinata a consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Nella giornata del 18 gennaio 2026, si sono verificati scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma lungo l’autostrada A1 a Bologna.

