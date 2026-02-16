Calabria | Studenti raccolgono fondi per Noemi 12 anni e il suo diritto all’autonomia

Gli studenti di San Giovanni in Fiore hanno deciso di raccogliere fondi per Noemi, una bambina di 12 anni, affinché possa realizzare il suo desiderio di autonomia. La scelta nasce dal desiderio di aiutare Noemi a superare le difficoltà quotidiane causate da problemi di salute che limitano la sua libertà. Questa iniziativa coinvolge numerosi liceali che, con iniziative e raccolte di denaro, vogliono sostenere il suo progetto di indipendenza.

Il Cuore dei Liceali per Noemi: Una Comunità Calabrese si Mobilita per un Sogno di Autonomia. San Giovanni in Fiore, Calabria – Una straordinaria ondata di solidarietà ha travolto la comunità di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, dove studenti dei licei locali hanno raccolto 1.600 euro per Noemi, una dodicenne costretta alla sedia a rotelle a causa di una rara malattia. Il contributo servirà per l’acquisto di un’automobile attrezzata, un passo fondamentale per migliorare la sua qualità di vita e la sua autonomia. L’iniziativa, partita da un appello della famiglia e amplificata dai media regionali, testimonia la forza dell’impegno giovanile e la capacità di fare la differenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

