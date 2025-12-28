In Serbia, gli studenti universitari hanno avviato una campagna di raccolta firme per chiedere elezioni parlamentari anticipate. La loro iniziativa mira a promuovere un cambiamento politico e a favorire un rinnovamento nel governo, attualmente guidato dal presidente Aleksandar Vucic. La mobilitazione degli studenti riflette un crescente desiderio di partecipazione democratica e di un processo elettorale che possa rispondere meglio alle esigenze della popolazione.

In Serbia, gli studenti universitari hanno protestato raccogliendo firme a sostegno della loro richiesta di elezioni parlamentari anticipate, che sperano possano rovesciare il governo del presidente autocratico Aleksandar Vu?i?. Sfidando il gelo, gli studenti hanno allestito quasi 500 postazioni in decine di città, paesi e villaggi del paese balcanico, dove i residenti si sono alternati per firmare il loro sostegno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serbia, studenti raccolgono firme a sostegno delle elezioni anticipate

Leggi anche: Prese Brusca e Provenzano, ora il superpoliziotto Renato Cortese rischia 4 anni. I parenti delle vittime di mafia raccolgono le firme per lui

Leggi anche: Gare pubbliche, unanimità per la proposta Scoccia a sostegno delle spese anticipate dai professionisti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serbia, gli studenti protestano con una marcia di 80 chilometri verso Novi Sad - La marcia dalla capitale Belgrado alla città settentrionale di Novi Sad fa parte delle manifestazioni lanciate dagli studenti universitari di tutta la Serbia per chiedere conto della morte di 15 ... it.euronews.com

Serbia, studenti e professori in piazza a Novi Pazar contro il governo - facebook.com facebook

È in corso un dibattito sul fatto che gli studenti debbano rivelare la loro lista elettorale adesso o solo immediatamente prima delle prossime elezioni. Il professore emerito Rade Veljanovski ha un'opinione interessante al riguardo. x.com