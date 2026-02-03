Studenti di Treviso raccolgono generi alimentari e articoli per supportare i disoccupati

Gli studenti di Treviso hanno deciso di mettersi in moto e raccogliere generi alimentari e altri articoli di prima necessità. Hanno organizzato una spesa collettiva per aiutare i senzatetto e i migranti che si trovano in difficoltà. La loro iniziativa mira a portare un aiuto concreto a chi vive in condizioni di povertà e esclusione.

Gli studenti di Treviso intraprendono una raccolta di beni di prima necessità per aiutare i senzatetto e i migranti in condizione di marginalità economica e sociale. L’iniziativa, promossa dalla Rete degli Studenti Medi e in collaborazione con l’associazione Binario 1, si svolge dal mercoledì 4 al domenica 8 febbraio 2026 nella sede del centro sociale sotto il cavalcavia della stazione di Treviso. Dal mattino alle 10 e fino alle 18, i cittadini possono portare cibo e vestiti per essere donati alle persone senza fissa dimora e ai migranti della “rotta balcanica”, che sono spesso colpiti da condizioni gravi e precarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Studenti di Treviso raccolgono generi alimentari e articoli per supportare i disoccupati Approfondimenti su Treviso Raccolta Incendio in un’azienda di generi alimentari: a fuoco nove furgoni Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, un incendio ha interessato un’azienda di generi alimentari a Pomezia, lungo via Laurentina. Pomezia, incendio in un’azienda di generi alimentari: in fiamme 9 furgoni Pomezia, 15 gennaio 2025 – La sala operativa del Comando di Roma ha inviato questa notte alle ore 00:00 un intervento per un incendio presso un’azienda di generi alimentari. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Treviso Raccolta Treviso, autobus di studenti si scontra con un’auto: morto il conducente, cinque ragazzi feritiQuesta mattina a Oderzo, in provincia di Treviso, un autobus Atvo con a bordo una cinquantina di studenti si è scontrato con un suv. L’impatto è avvenuto in via Maggiore, subito dopo una grande curva. blitzquotidiano.it Treviso, pullman con 50 studenti si scontra con un suv: una quindicina di ragazzi feriti, morto l'automobilistaTREVISO. L’auto ha invaso la corsia e il pullman Atvo su cui viaggiavano 50 studenti diretti ad Oderzo, si è rovesciato sul bordo della strada. È successo mercoledì verso le 7.30 sulla strada che ... laprovinciapavese.gelocal.it Taglio del nastro alla palestra delle scuole IPSSEOA Beltrame e Liceo Flaminio: Provincia di Treviso e Comune di Vittorio Veneto celebrano insieme a studentesse e studenti Stefano Marcon Presidente Provincia di Treviso - facebook.com facebook Riscaldamento Scuole Secondarie: Situazione Tornata alla Normalità, Studenti Tutti in Aula provincia.treviso.it/it/news/33504-… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.