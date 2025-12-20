A Isola di Capo Rizzuto, 20mila anime sul mar Jonio crotonese, da un po’ di tempo succede qualcosa di strano. Nei bar, tra i pochi avventori, nessuno prende un caffè . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Vivere a Isola Capo Rizzuto, il paese da oltre due anni senza acqua potabile

Leggi anche: Il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto conquista il Merano WineFestival

Leggi anche: Monte Isola: un investimento da quattro milioni, ma l’acqua potabile ancora non arriva

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le spiagge a misura di bambino promosse dai pediatri.

Omicidio a Isola Capo Rizzuto: don Gentile (parroco), “tragedie che rappresentano l’apice di un modo di ragionare e di vivere dal quale prendere le distanze” - Lo ha detto ieri pomeriggio il parroco di Isola capo Rizzuto (Kr), don Francesco Gentile, durante i funerali del ventiduenne Filippo ... agensir.it

Isola Capo Rizzuto, assolti l'ex sindaco Gianluca Bruno e altri due imputati: “Nessun legame con la 'ndrangheta” - Il Tribunale di Crotone ha assolto, perché "il fatto non sussiste", l'ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, Gianluca Bruno, dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito di un tronco ... msn.com