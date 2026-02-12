Maltempo allerta meteo arancione oggi su Calabria e Sicilia

Oggi la Calabria e la Sicilia sono sotto pressione per il maltempo. Le previsioni indicano un’allerta meteo arancione, mentre altre otto regioni sono in allerta gialla. La pioggia e i forti venti stanno causando disagi e richiedono attenzione da parte delle autorità e dei cittadini.

(Adnkronos) – Italia sempre nella morsa del maltempo: due le regioni con allerta meteo arancione oggi giovedì 12 febbraio e otto in allerta gialla. Il Mediterraneo è interessato da diversi impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico: uno di questi porterà venti forti e precipitazioni, specie sulle regioni del versante tirrenico e nevicate consistenti sulla Valle d’Aosta. L’avviso prevede dalla mattinata di oggi nevicate al di sopra di 1200-1300 m sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti. Attesi inoltre venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte, su Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata, e il persistere dei venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, su Sardegna, Calabria e Sicilia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Aggiornamenti sul maltempo di oggi, lunedì 19 gennaio, con l'arrivo del

Oggi, lunedì 19 gennaio, l'Italia meridionale e le isole sono interessate dall'arrivo del "ciclone Harry", che ha determinato un'allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.

Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi

