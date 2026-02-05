Maltempo | allerta arancione su Lazio e Calabria
Una perturbazione atlantica si sta avvicinando dall’oceano e sta portando pioggia e vento forte su molte parti dell’Italia centrale e settentrionale. L’allerta arancione è scattata su Lazio e Calabria, mentre le previsioni indicano che il maltempo potrebbe colpire anche l’Emilia-Romagna e altre zone del centro-sud nei prossimi giorni. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto nelle aree più a rischio di alluvioni e frane.
Una nuova perturbazione atlantica, proveniente dalle coste francesi sul Mediterraneo occidentale, si prepara a colpire l’Emilia-Romagna e una vasta parte delle Regioni centro-meridionali d’Italia. Questo fenomeno meteorologico porterà a una fase di instabilità, caratterizzata da piogge diffuse che si estenderanno da ovest verso est, accompagnate da un incremento della ventilazione, che soffierà prevalentemente dai quadranti occidentali. Avviso di condizioni meteorologiche avverse. In base alle previsioni attuali, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
