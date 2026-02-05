Maltempo | allerta arancione su Lazio e Calabria

Una perturbazione atlantica si sta avvicinando dall’oceano e sta portando pioggia e vento forte su molte parti dell’Italia centrale e settentrionale. L’allerta arancione è scattata su Lazio e Calabria, mentre le previsioni indicano che il maltempo potrebbe colpire anche l’Emilia-Romagna e altre zone del centro-sud nei prossimi giorni. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto nelle aree più a rischio di alluvioni e frane.

