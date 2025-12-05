Roma maxi blitz contro la criminalità organizzata | 14 arresti legati al clan Senese

Cdn.ilfaroonline.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 dicembre 2025 – Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con l’ausilio di reparti speciali e specializzati dell’Arma dei Carabinieri, d alle prime luci dell’alba, stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare in carcere per 14 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività dell’associazione di tipo mafioso nota come “clan Senese”, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

roma maxi blitz controMaxi-blitz dei carabinieri a Roma contro Clan Senese : tentati omicidi, estorsioni e detenzioni di armi: il - Arrestate 14 persone del Clan Senese per estorsioni, detenzioni di armi e tentati omicidi, Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, i carabinieri del Comando Provinciale ... Secondo ilcorrieredelgiorno.it

roma maxi blitz controMaxi blitz contro la criminalità organizzata a Roma: 14 arresti legati al clan Senese - Sono state arrestate 14 persone accusate, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, te ... Da tg.la7.it

roma maxi blitz controBlitz contro il clan Senese: 14 arresti a Roma. Sotto accusa 2 tentati omicidi e il sequestro di un gioielliere nella Capitale - Arrestate questa mattina 14 persone legate al clan Senese: tra le accuse, a vario titolo, due tentati omicidi avvenuti a Ro ... Da quotidiano.net

roma maxi blitz controClan Senese a Roma: tentati omicidi, estorsioni e detenzioni di armi: il maxi-blitz dei carabinieri - Maxi blitz di dda e carabinieri contro la criminalità organizzata a Roma. Riporta msn.com

roma maxi blitz controDroga, armi, estorsioni: maxi blitz dei carabinieri contro il clan Senese nella Capitale - Tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare l ... Secondo msn.com

roma maxi blitz controColpo al "clan Senese" a Roma, 14 arresti - Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale, dalle p ... Da laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Maxi Blitz Contro