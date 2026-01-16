Operaio cade da 4 metri | muore Loris Buscaglia aveva 55 anni

Nella giornata del 15 gennaio, a Vallefoglia, un operaio di 54 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un’altezza di circa quattro metri. L’incidente si è verificato all’interno di un’azienda della zona, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro. La vittima, Loris Buscaglia, aveva 55 anni. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Pesaro e Urbino, 15 gennaio 20256 – Tragedia sul lavoro nel pomeriggio a Vallefoglia. Un operaio di 54 anni ha perso la vita mentre stava svolgendo un intervento all'interno di un'azienda della zona. L'allarme è scattato intorno alle 16,30. La vittima è Loris Buscaglia, nato a Pesaro nel 1971. Buscaglia lavorava per la Canti & Pedini Energy Solar ed era impegnato in alcuni lavori elettrici presso la Vetrotec. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio si trovava su una piattaforma elevatrice con cestello, a un'altezza di circa 4 metri, quando è precipitato al suolo. L'impatto non gli ha lasciato scampo: l'uomo è deceduto sul colpo.

