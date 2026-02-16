ho sparato cacciatori morti nel bosco clamorosa svolta nelle indagini

Proseguono le indagini sul triplice omicidio avvenuto il 28 gennaio nel bosco di Montagnagrande, in provincia di Messina. Un bracciante agricolo di 52 anni, indicato con le iniziali A.S. e al momento unico indagato, ha riferito agli inquirenti di essere stato coinvolto nel conflitto a fuoco in cui hanno perso la vita tre cacciatori. L’inchiesta è coordinata dalla Procura competente e punta a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto in un’area impervia dei Nebrodi, frequentata abitualmente da appassionati di caccia al cinghiale. Le vittime: tre cacciatori trovati senza vita nel bosco. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco e ora si indaga su chi abbia sparato l’ultimo colpo.

La procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale.

