Buruk ha annunciato in conferenza stampa, a poche ore dal match di Champions League contro la Juventus, che il suo team si presenta con un gioco imprevedibile e ricco di sorprese. Durante l'incontro, il tecnico ha anche confermato il ritorno del loro giocatore più importante, che aveva saltato le ultime partite a causa di un infortunio. La partita si preannuncia intensa, con il Galatasaray pronto a sorprendere gli avversari.

Buruk in conferenza stampa alla vigilia di Galatasaray Juve: «Con Spalletti squadra imprevedibile e piena di sorprese». Poi annuncia il ritorno del top player

Buruk ha parlato alla vigilia di Galatasaray-Juventus, spiegando che si aspetta una partita difficile e che la sua squadra sta diventando sempre più imprevedibile sotto la guida di Spalletti.

