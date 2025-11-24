Bodo Glimt Juve ufficiale | chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League

Bodo Glimt Juve, ufficiale: ecco chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League in terra norvegese.. La Juventus atterrerà oggi nel profondo Nord. La spedizione bianconera raggiungerà la Norvegia, oltre il Circolo Polare Artico, per preparare una delle partite più delicate della sua stagione europea. Domani sera, martedì 25 novembre, la Signora affronterà il BodøGlimt in un match da “dentro o fuori”. Ma prima di scendere in campo sul discusso terreno sintetico dell’ Aspmyra Stadion, sarà tempo di parole. Il club ha ufficializzato il programma media della vigilia: accanto al tecnico Luciano Spalletti, a presentare la sfida davanti ai microfoni ci sarà Andrea Cambiaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bodo Glimt Juve, ufficiale: chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bodo Glimt-Juventus, l'allenamento LIVE dalla Continassa: non c'è Gatti - facebook.com Vai su Facebook

(Gds) "Il Bodø/Glimt vince e si gode la testa momentanea della classifica in attesa del match in Champions con la Juventus" ? ow.ly/ZVUF50XweoF Vai su X

Bodo Glimt Juve, ufficiale: chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League - Bodo Glimt Juve, ufficiale: ecco chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League in terra norvegese. Scrive juventusnews24.com

Juventus, i convocati per la gara contro il Bodo Glimt: la scelta di Spalletti su Gatti - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Bodo Glimt e oltre a Bremer, Rugani, Milik e Pinsoglio, mancherà anche ... Lo riporta tuttojuve.com

Bodo Glimt Juventus, riavvolgiamo il nastro: c’è un dato tutt’altro che confortante per le italiane all’Aspmyra Stadion. Cosa è successo negli ultimi incroci - Cosa è successo in Norvegia La Juventus è chiamata all’impresa oltre il Circolo Polare Artico. Riporta juventusnews24.com