Buon compleanno Antonella | un tributo speciale alla nostra sorella meravigliosa
Cara Antonella,oggi è un giorno speciale: il 24 dicembre 1994, a Gela, nasceva la nostra meravigliosa sorellina. Anche se oggi sei una donna forte e realizzata, per me resterai sempre la mia sorellina.Una carriera brillante: Roma e il Ministero dell’UniversitàTi sei trasferita a Roma circa dieci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Buon compleanno Lello Arena, Federica Filipponi, Antonella Elia
Leggi anche: Dybala e il tributo ai bianconeri: «Buon compleanno Juventus». FOTO da brividi pubblicata dalla Joya: e quel 10…
Buon compleanno Antonella: un tributo speciale alla nostra sorella meravigliosa.
Antonella Clerici compie 61 anni - La conduttrice è stata festeggiata in diretta durante la puntata del programma culinario di Rai 1. iodonna.it
BUON COMPLEANNO AD EDWIGE FENECH, OGGI COMPIE 77 ANNI - facebook.com facebook
Buon compleanno a Stefano Bertoli, Video Coordinator di Olimpia Milano #HappyBirthday #ForzaOlimpia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.