Cara Antonella,oggi è un giorno speciale: il 24 dicembre 1994, a Gela, nasceva la nostra meravigliosa sorellina. Anche se oggi sei una donna forte e realizzata, per me resterai sempre la mia sorellina.Una carriera brillante: Roma e il Ministero dell’UniversitàTi sei trasferita a Roma circa dieci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Buon compleanno Lello Arena, Federica Filipponi, Antonella Elia

Leggi anche: Dybala e il tributo ai bianconeri: «Buon compleanno Juventus». FOTO da brividi pubblicata dalla Joya: e quel 10…

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Buon compleanno Antonella: un tributo speciale alla nostra sorella meravigliosa.

Antonella Clerici compie 61 anni - La conduttrice è stata festeggiata in diretta durante la puntata del programma culinario di Rai 1. iodonna.it

BUON COMPLEANNO AD EDWIGE FENECH, OGGI COMPIE 77 ANNI - facebook.com facebook

Buon compleanno a Stefano Bertoli, Video Coordinator di Olimpia Milano #HappyBirthday #ForzaOlimpia x.com