Buon compleanno Arsenale | una serata speciale per festeggiare i 40 anni del cinema

Era il 20 gennaio del 1982 e l’Arsenale iniziava a Pisa la sua attività di promozione della cultura cinematografica. Sono passati quarantaquattro anni e il prossimo lunedì 20, alle 20.30, il Cineclub festeggerà ancora una volta il compleanno con gli spettatori nel modo migliore, con del buon cinema. Sul grande schermo torna ‘Io e Annie’, capolavoro di Woody Allen, con una speciale proiezione a ingresso libero. Sarà un modo per celebrare la straordinaria Diane Keaton, recentemente scomparsa, che proprio a gennaio avrebbe compiuto 80 anni, attraverso un film che le valse il Premio Oscar alla miglior attrice protagonista. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

