Buon Compleanno Adriana Del Pozzo Valentino Rossi…

Il 16 febbraio, Adriana Del Pozzo, giudice della Suprema Corte, compie 60 anni. Questa giornata segna anche il compleanno di altri personaggi noti, come il pilota di MotoGP Valentino Rossi e il calciatore Federico Bernardeschi, entrambi amati dal pubblico italiano. In questa data speciale, vengono festeggiati anche artisti, giornalisti e sportivi, che hanno lasciato il segno nei loro settori. Tra loro, Edda dell’Orso, cantante di successo, e Andrea Ranocchia, difensore della nazionale italiana. La ricorrenza coinvolge persone di diverse professioni, tutte accomunate dall’aver raggiunto un traguardo importante

Buon Compleanno Adriana Del Pozzo, Bernardeschi, Valentino Rossi, Andrea Ranocchia, Venanzio Postiglione, Edda dell'Orso, Sergio Bianchetto, Renzo Bariviera, Amedeo Goria, John McEnroe, Claudio Amendola, Rosaria Capacchione, Angelo Peruzzi, Vincenza Labriola. Oggi 16 febbraio compiono gli anni: Adriana Del Pozzo, magistrato; Venanzio Postiglione, giornalista; Edda dell'Orso, cantante; Addo Kazianka, ex ciclista; Sergio Bianchetto, ex ciclista; Vittorio Russo, ex calciatore, allenatore; Roberto Innocenti, illustratore; Gualtiero Bertelli, cantautore; Giorgio Biasiolo, ex calciatore Milan. Inoltre, festeggiano il compleanno: Angelo Calisti, ex calciatore; Luigi Mainolfi, scultore; Armando Trasarti, vescovo; Renzo Bariviera, ex cestista; Luciano Roffi, attore, doppiatore, dialoghista; Giuseppe Buttari, ex atleta; Gian Carlo Corada, politico; Pietro Laureano, architetto, urbanista; Federico Righi, ex calciatore; Franchino (Francesco Principato), dj, cantante; Gian Mario Spacca, politico, presidente Marche; Gloria Banditelli, mezzosoprano; Gianni Canova, critico cinema; Amedeo Goria, giornalista, conduttore tv; Giampaolo Silvestri, politico, giornalista; Pietro Gorini, autore tv, scrittore; Igor Jankole, ex calciatore; Claudio Pellegrini, ex calciatore Udinese, Napoli.