Il 26 gennaio ricorre il compleanno di diverse personalità italiane e internazionali, tra cui calciatori, allenatori, scrittori, giornalisti e figure pubbliche di vari settori. In questa giornata si celebra la nascita di persone che hanno contribuito alla cultura, allo sport e alla società. Un’occasione per riconoscere il loro ruolo e il loro impatto, senza enfasi, con rispetto e sobrietà.

Buon compleanno Giovinco, Gasperini, Delio Rossi, Mourinho, Corrado Augias, Alberto Clò, Massimo Donelli, Roberto Citran, Filippo d’Acquarone, Ivan Zazzaroni, Lena Biolcati, Daniele Luttazzi, Angela d’Onghia, Sergio Pirozzi, Antonio Garavello, Valentina Licata, Davide Michielli, Luca Siligardi, Nicolò Melli, Nico Mirallegro. Oggi 26 gennaio compiono gli anni: Corrado Augias, giornalista, scrittore, conduttore tv; Giorgio Lattanzi, magistrato; Giovanni Dettori, vescovo;  Nando de Luca, pianista, arrangiatore, compositore; Antonio Satta, politico; Massimo Siviero, scrittore, giornalista. Inoltre, compiono gli anni: Rossella Artioli, politica; Mario Morello, ex calciatore Ascoli; Pino Masi, cantastorie; Alberto Clò, economista; Massimo Inguscio, fisico; Sergio Tavcar, giornalista; Palmiro Ucchielli, politico; Roberto Parlanti, ex calciatore Pistoiese; Tommaso Giaretta, scrittore; Luciano Manuzzi, regista, sceneggiatore; Enrico Renna, compositore; Renato Sarti, attore, regista, drammaturgo; Emanuele Giordana, giornalista; Antonio d’Orrico, giornalista, critico letterario, scrittore; Massimo Donelli, giornalista, direttore Canale 5; Roberto Citran, attore; Paolo dal Fiume, ex calciatore Napoli, Perugia, allenatore; Nadia Urbinati, politologa, giornalista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

