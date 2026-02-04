Buon compleanno Ennio Chiodi Antonio Lubrano Adriana Russo…

Oggi si festeggiano diversi compleanni in Italia, tra cui quello di Antonio Lubrano, noto giornalista e conduttore televisivo. Tanti amici e colleghi gli hanno augurato buon anno, insieme a personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport. Tra i festeggiati anche il bassista dei Necrodeath, Gianluca Fontana, e l’ex calciatore del Parma Giuseppe Patrucco. La giornata è diventata un'occasione per ricordare e celebrare le tappe di vita di queste figure pubbliche, anche attraverso i social e i messaggi di auguri

Buon compleanno Antonio Lubrano, Mauricio Pinilla, Gian Maria Gros-Pietro, Francesco Barilli, Primo Greganti, Ennio Chiodi, Patrizio Roversi, Adriana Russo, Riccardo Milana, Andrea Cioffi, Marco Ferrante, Natalie Imbruglia, Toni Matarrelli, Tiziana Ciprini, Daniela Cardinale, Edoardo Piscopo, Giovanni Frapporti, Michela Cambiaghi, Alessandra Prosdocimo. Oggi 4 febbraio compiono gli anni: Gianluca Fontana, bassista Necrodeath; Antonio Lubrano di Scampamorte, giornalista, conduttore tv; Giuseppe Patrucco, ex calciatore Parma; Antonio Siciliano, montatore; Piergiuseppe Vacchelli, arcivescovo; Carla Barbarella, politica.

