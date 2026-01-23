Via Partanna Mondello al buio pesto da 5 mesi | Siamo cittadini di serie B?

Da cinque mesi, il tratto di via Partanna Mondello tra la fabbrica Elenka e piazza Mandorle è completamente al buio, senza illuminazione pubblica. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i residenti, che si chiedono se siano stati dimenticati dalle istituzioni. Questa lunga interruzione rappresenta un disagio quotidiano e solleva dubbi sulla gestione dei servizi essenziali nel quartiere.

Da ben cinque mesi, via Partanna Mondello — nel tratto che va dalla fabbrica Elenka a piazza Mandorle — è sprofondata nell'oscurità più totale. Nonostante i numerosi reclami all''Amg, il buio resta. Ma la domanda sorge spontanea: dov'è il sindaco Lagalla? È inaccettabile che il primo cittadino.

