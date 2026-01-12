Sansepolcro è buio pesto Il tecnico Ciampelli a rischio
A Sansepolcro, la squadra locale affronta una sfida difficile contro Tau Altopascio, con il risultato attuale di 0-2. La partita si svolge in un contesto di tensione, con il tecnico Ciampelli a rischio. La formazione di Sansepolcro si presenta con un 4-2-3-1, cercando di invertire l’andamento del match e riprendere il controllo della gara.
SANSEPOLCRO 0 TAU ALTOPASCIO 2 SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Omohonria, Borgo, Baraboglia, Di Paola (13’ st Bocci); Gennaioli, Mazzolli (27’ st Alagia); Barculli (13’ st Cerbella), Massai (40’ st Brizzi), Belli; Vitiello. All. Davide Ciampelli. TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Zipoli; Cartano, Meucci, Nunziati; Iezzi (38’ pt Bouah), Bagnoli (18’ st Bachini), Lombardo, Carli (34’ st Del Gronchio), P. Carcani; Omorogieva (42’ st Chiti), T. Carcani (18’ st Tordiglione). All. Ivan Maraia. Arbitro: De Stefanis di Udine. Reti: 5’ pt T. Carcani, 34’ pt Lombardo Note: spettatori circa 300, terreno di gioco in buone condizioni SANSESPOLCRO – È notte sempre più fonda per il Sansepolcro, battuto in casa da un Tau Altopascio che, come due stagioni fa, domina la scena al Buitoni con i suoi automatismi oramai consolidati e chiude di fatto la pratica nel primo tempo con le due reti che decidono la partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Serie D: il tecnico analizza la difficile gara col Seravezza Pozzi. Ciampelli dà la carica: "Sansepolcro, reagisci»
Leggi anche: "Sansepolcro, reagisci". La carica di Ciampelli
Avellino: due strade al buio, sos al comune. Protestano i residenti di via Nicolodi e via De Venuta. Il racconto di Amedeo Picariello #itv - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.