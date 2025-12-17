In A4 chiude per una notte il tratto tra Dalmine e Capriate in direzione Milano

Sulla A4 Milano-Brescia, il tratto tra Dalmine e Capriate in direzione Milano sarà chiuso per una notte. La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione o interventi tecnici programmati. Si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione ai segnali di aggiornamento sul traffico.

Sulla A4 Milano-Brescia sarà chiuso per una notte il tratto tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. La chiusura, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia, sarà effettiva dalle 22 di giovedì 18 alle 5 di venerdì 19 dicembre. La stazione di Dalmine sarà chiusa in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. L’area di servizio Brembo nord, situata nel tratto, sarà chiusa nella stessa notte con orario 20-5. In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Dalmine, percorrere la viabilità ordinaria, quindi la Strada Provinciale 525, via Dante Alighieri, via Vittorio Veneto, la Strada Provinciale 170 e rientrare in A4 verso Torino alla stazione di Capriate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

