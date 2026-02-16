Btp Valore maggio 2030 il 14 febbraio 2026 staccata la settima cedola

Il Btp Valore maggio 2030 ha distribuito la sua settima cedola il 14 febbraio 2026, dimostrando ancora una volta la stabilità del titolo. La cedola, pari a circa 58,63 euro ogni mille euro investiti, arriva a tre anni dalla sua emissione, attirando l’attenzione di chi cerca investimenti sicuri con rendimenti costanti. La distribuzione avviene regolarmente, senza interruzioni, e rappresenta un segnale positivo per chi investe in questo titolo di Stato.

Il Btp Valore maggio 2030 ha distribuito il 14 febbraio 2026 la sua settima cedola trimestrale agli investitori, confermando un rendimento lordo di 58,625 euro ogni mille euro investiti. Questo titolo di Stato, quotato sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) dal maggio 2024, continua a rappresentare una soluzione di investimento stabile e accessibile per un ampio pubblico di risparmiatori. Un Flusso di Reddito Costante e Prevedibile. La cedola staccata oggi ammonta a 8,375 euro lordi per ogni mille euro nominali, corrispondenti allo 0,8375% del capitale investito.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato ufficialmente la sesta emissione del BTP Italia, prevista per il 2 marzo 2026.

