BTP 2030 | cedola numero sei da staccare il 14 febbraio 2026

Il 14 febbraio 2026 il Btp Valore maggio 2030 staccherà la sua sesta cedola. La data si avvicina e gli investitori aspettano con attenzione, perché si tratta di un titolo molto richiesto sul mercato. La cedola, che rappresenta l’interesse periodico, sarà pagata esattamente in quella giornata. Il Btp, presente dal maggio 2024 nel Mercato Ordinario Tecnico, continua a essere uno strumento molto cercato dagli investitori italiani.

**BTP 2030: il 14 febbraio 2026 la sesta cedola verrà staccata sul Btp Valore maggio 2030** Un'importante data è prevista per il 14 febbraio 2026: su un titolo obbligazionario molto richiesto, il **Btp Valore maggio 2030**, la **sesta cedola** andrà a "staccarsi" a partire dalla quota del 14 febbraio, per dare un ulteriore contributo alla performance del titolo, già da tempo inserito nella quotazione del Mercato Ordinario Tecnico (MOT) dal 14 maggio 2024. Si tratta di una cessione di interesse, con un andamento ormai consolidato, per un totale di sette cedole annuali, che seguono un modello di tassi crescenti chiamato **"step-up"**.

