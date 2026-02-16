bruxelles non ci paralizzi con decisioni contraddittorie

Alberto Palaveri di Giflex afferma che Bruxelles non deve bloccare il settore degli imballaggi con decisioni contraddittorie. Palaveri sottolinea che il comparto, che vale 51 miliardi di euro, ha bisogno di regole chiare per operare senza incertezze. Recentemente, le bustine di zucchero obbligatorie sono state prima richieste, poi vietate, creando confusione tra i produttori.

Il capo di Giflex Alberto Palaveri (produttori di imballaggi): «Il settore vale 51 miliardi ma serve chiarezza Prima le bustine di zucchero obbligatorie, ora vietate. Nell’incertezza non si investe». Difficilmente ci facciamo caso, ma il foglio con cui il salumiere avvolge il prosciutto, la scatoletta di cartone delle uova, la busta del bagno schiuma sono prodotti da un settore industriale che è uno dei fiori all’occhiello della nostra economia. Anche per la produzione di macchine confezionatrici. 🔗 Leggi su Laverita.info

Dopo la partita tra Bologna e Juventus Primavera, Padoin non ha nascosto il suo entusiasmo per la ripresa della squadra.

Nella quinta giornata di Champions League, l’Inter è stata sconfitta 0-1 dal Liverpool.

