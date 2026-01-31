Dopo la partita tra Bologna e Juventus Primavera, Padoin non ha nascosto il suo entusiasmo per la ripresa della squadra. “Abbiamo fatto una prestazione straordinaria,” ha detto l’allenatore, “ma alcune decisioni arbitrali ci hanno penalizzato e ci hanno svantaggiato nel risultato finale.” La Juve Primavera ha mostrato carattere in campo, anche se alla fine il punteggio non è stato favorevole.

. Le parole del tecnico. Le parole di Simone Padoin al termine della sfida tra Bologna e Juventus, valida per la ventitreesima giornata di Primavera 1. IL COMMENTO DI SIMONE PADOIN – « È stata una partita dalle mille emozioni che si è messa subito in salita a causa di due errori individuali che hanno permesso ai nostri avversari di trovare il gol. Nonostante l’inizio difficile, abbiamo ritrovato il coraggio e già nella seconda parte del primo tempo abbiamo iniziato a giocare e a creare diverse occasioni, anche se non siamo stati abbastanza cinici nel concretizzarle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Padoin dopo Bologna Juve Primavera: «Ripresa straordinaria, alcune decisioni ci hanno svantaggiato»

La partita tra Bologna e Juventus Primavera finisce 3-3 in una gara ricca di emozioni.

