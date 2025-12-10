Inter-Liverpool 0-1 Chivu | I cambi iniziali ci hanno condizionato commento poco le decisioni arbitrali

Nella quinta giornata di Champions League, l’Inter è stata sconfitta 0-1 dal Liverpool. Chivu ha commentato l’andamento della partita, sottolineando come i cambi iniziali abbiano influito sull’andamento della squadra, mentre ha preferito non commentare troppo le decisioni arbitrali.

L'Inter ha perso contro il Liverpool nella quinta giornata di Champions League con il risultato di 0-1. Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Skysport per commentare la prestazione dei nerazzurri: " Per come si era messa era giusto un pareggio, per l'energia e l'approccio e abbiamo subito la loro pressione. Poi abbiamo trovato la chiave, ma questo dopo due sostituzioni iniziali che hanno condizionato la partita. Non riusciamo purtroppo a portare a casa niente. Abbiamo avuto coraggio a portarla avanti fino in fondo, dovevamo essere più lucidi." E prosegue: "Io commento poco le decisioni arbitrali, io parlo di educazione.