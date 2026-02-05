LIVE Snowboard Olimpiadi big air in DIRETTA | Matteoli in finale!! Si assegnano gli ultimi posti

Questa mattina a Pechino sono partite le qualificazioni del Big Air maschile. Matteoli si è qualificato per la finale, mentre gli ultimi posti sono ancora da assegnare. I giovani snowboarder si sfidano per conquistare il passaggio alla fase decisiva, con le ultime run che potrebbero cambiare tutto. La gara resta aperta e l’attenzione è alta, in attesa delle ultime classifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.21 Questa la classifica finale delle qualificazioni del Big Air maschile: 1. Hiroto Ogiwara JPN 178.50 2. Ian Matteoli ITA 174.50 3. Kira Kimura JPN 173.25 4. Yiming Su CHN 172.75 5. Taiga Hasegawa JPN 172.25 6. Francis Jobin CAN 170.75 7. Lyon Farrell NZL 170.00 8. Rocco Jamieson NZL 168.25 9. Oliver Martin USA 167.50 10. Ryoma Kimata JPN 164.75 11. Dane Menzies NZL 164.00 12. Valentino Guseli AUS 163.00 13. Marcus Kleveland NOR 162.00 14. Eli Bouchard CAN 161.25 15. Jake Canter USA 160.25 16. Mons Roisland NOR 158.00 17. Romain Allemand FRA 157.00 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Matteoli in finale!! Si assegnano gli ultimi posti Approfondimenti su Olimpiadi BigAir LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Matteoli ipoteca la finale con due ottimi trick Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino, il big air si accende con la sessione di qualificazioni. LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Yiming Su si salva, tanti big a rischio! Attesa per l’ultimo trick di Matteoli La gara di big air ai Giochi Olimpici è in pieno svolgimento e le emozioni sono alle stelle. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi BigAir Argomenti discussi: LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Ian Matteoli insegue la qualificazione; Flora Tabanelli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci acrobatico; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming; Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 5 febbraio, tv, streaming, italiani in gara. LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Yiming Su si salva, tanti big a rischio! Attesa per l’ultimo trick di MatteoliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.01 Forte della qualificazione alla finale, Matteoli non forza con l'ultimo trick e riprova il salto fatto ... oasport.it Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 5 febbraio, tv, streaming, italiani in garaSiamo alla giornata di vigilia della cerimonia d'apertura per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma sono già scattati i primi eventi (anche se senza ... oasport.it A proposito di Olimpiadi Milano-Cortina nello #SvuotaTelefono di oggi quando andai sulla neve a cercare di imparare lo snowboard e mi riconoscevano tutti: ero quello che sbagliava le piste quando gli impianti stavano per chiudere e mi portavano via regolar facebook -2 GIORNI ALLE #OLIMPIADI Le prime medaglie in #Valtellina verranno assegnate sabato 7 febbraio a #BORMIO con la gara di #discesalibera maschile e a #LIVIGNO con la finale di snowboard #BigAir maschile. Il sogno olimpico é sempre più vicino! #s x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.