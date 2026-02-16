Bruno Mars annuncia gli speciali Listening Celebrations per The Romantic
Bruno Mars ha deciso di festeggiare il lancio del suo nuovo album “The Romantic” con degli eventi esclusivi chiamati Listening Celebrations. La scelta di organizzare queste sessioni speciali nasce dal desiderio di condividere da vicino con i fan le emozioni legate alle canzoni, offrendo loro l’opportunità di ascoltare in anteprima alcuni brani. La prima data si terrà questa settimana in un locale di Milano, dove il cantante si intratterrà a parlare del processo creativo e a rispondere alle domande del pubblico.
MILANO – I traguardi impossibili per Bruno Mars sembrano non finire mai, e neanche gli annunci per i suoi fan. Dopo appena essere stato consacrato come il primo artista ad aver superato i 3 miliardi di stream su Spotify con cinque brani differenti, Bruno Mars, in veste di ambassador del Record Store Day 2026, annuncia gli speciali Listening Celebrations per “The Romantic”, il suo nuovo attesissimo album in uscita venerdì 27 febbraio per Atlantic Records. Sarà quindi possibile vivere un’esperienza di ascolto esclusiva del nuovo disco giovedì 26 febbraio nei negozi di dischi di tutto il mondo: un’occasione unica pensata per celebrare il ritorno di una superstar vincitrice di 6 Grammy ® Award e condividere la sua musica con altri fan tra omaggi, sorprese e premi dedicati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Bruno Mars “The Romantic – Listening Celebrations”, giovedì 26 febbraio gli ascolti in anteprima del nuovo album
Bruno Mars organizza giovedì 26 febbraio “The Romantic – Listening Celebrations”, un evento speciale negli store di musica delle principali città italiane, dove i fan potranno ascoltare in anteprima il suo nuovo album, “The Romantic”, in uscita il giorno successivo.
Bruno Mars annuncia il nuovo album “The Romantic”: il ritorno solista dopo 10 anni
Bruno Mars torna con il suo quarto album solista, intitolato “The Romantic”, in uscita il 27 febbraio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bruno Mars, ascolto del nuovo album The Romantic in anteprima a Roma; Bruno Mars, gioverdì 26 febbraio i listening party del nuovo album; Bruno Mars, anche a Livorno l'ascolto in anteprima del nuovo album The Romantic; Musica italiana settimana 6/2026. Notizie, annunci e aggiornamenti quotidiani.
Bruno Mars The Romantic – Listening Celebrations, giovedì 26 febbraio gli ascolti in anteprima del nuovo albumBRUNO MARS THE ROMANTIC – LISTENING CELEBRATIONS GLI ASCOLTI IN ANTEPRIMA DELL’ATTESISSIMO NUOVO ALBUM THE ROMANTIC GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO NEI ... romadailynews.it
Bruno Mars, ascolto del nuovo album The Romantic in anteprima a RomaAnche a Roma sarà possibile ascoltare in anteprima il nuovo disco di Bruno Mars. L'inedito listening party si svolgerà giovedì 26 febbraio presso la Discoteca Laziale (Via Mamiani 62/A). Nel Lazio, un ... romatoday.it
Nuova settimana, nuova classifica. Cambia il podio, cambia l’energia… ma il ritmo resta quello di RSC Bruno Mars – I Just Might Giorgia – Corpi Celesti Ernia – Berlino Fuori dal podio: 4 Tiziano Ferro – Sono un grande 5 RAYE facebook
Bruno Mars: speciale remix di "I Just Might" firmato da Austin Millz x.com