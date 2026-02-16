bruno mars annuncia gli speciali listening celebrations per the romantic

Bruno Mars ha deciso di festeggiare il lancio del suo nuovo album “The Romantic” con degli eventi esclusivi chiamati Listening Celebrations. La scelta di organizzare queste sessioni speciali nasce dal desiderio di condividere da vicino con i fan le emozioni legate alle canzoni, offrendo loro l’opportunità di ascoltare in anteprima alcuni brani. La prima data si terrà questa settimana in un locale di Milano, dove il cantante si intratterrà a parlare del processo creativo e a rispondere alle domande del pubblico.

MILANO – I traguardi impossibili per Bruno Mars sembrano non finire mai, e neanche gli annunci per i suoi fan. Dopo appena essere stato consacrato come il primo artista ad aver superato i 3 miliardi di stream su Spotify con cinque brani differenti, Bruno Mars, in veste di ambassador del Record Store Day 2026, annuncia gli speciali Listening Celebrations per “The Romantic”, il suo nuovo attesissimo album in uscita venerdì 27 febbraio per Atlantic Records. Sarà quindi possibile vivere un’esperienza di ascolto esclusiva del nuovo disco giovedì 26 febbraio nei negozi di dischi di tutto il mondo: un’occasione unica pensata per celebrare il ritorno di una superstar vincitrice di 6 Grammy ® Award e condividere la sua musica con altri fan tra omaggi, sorprese e premi dedicati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Bruno Mars torna con il suo quarto album solista, intitolato “The Romantic”, in uscita il 27 febbraio.

