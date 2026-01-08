Bruno Mars annuncia il nuovo album The Romantic | il ritorno solista dopo 10 anni
Bruno Mars torna con il suo quarto album solista, intitolato “The Romantic”, in uscita il 27 febbraio. Dopo dieci anni, l’artista riprende la sua attività solista, annunciando anche un nuovo singolo previsto per il 9 gennaio. Questa pubblicazione rappresenta un importante ritorno per Mars, offrendo ai fan nuove opere e un approfondimento del suo stile musicale.
Bruno Mars torna con il suo quarto album solista “The Romantic”, in uscita il 27 febbraio. L’annuncio anticipa il nuovo singolo in arrivo il 9 gennaio. Bruno Mars torna ufficialmente sulla scena discografica con The Romantic, il suo attesissimo quarto album da solista, in uscita il 27 febbraio per Atlantic Records. Si tratta del primo progetto solista a dieci anni di distanza da 24K Magic, album vincitore di sei Grammy® Award. È già disponibile il preordine del vinile numerato in edizione limitata, fino a esaurimento scorte. L’annuncio anticipa anche l’arrivo di un nuovo singolo, in uscita venerdì 9 gennaio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
