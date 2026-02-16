Bruno Gambarotta ritrovata la bici rubatagli a Porta Susa sei mesi fa | Una notizia che infonde fiducia

Bruno Gambarotta ha ritrovato la sua bici, rubata sei mesi fa a Porta Susa, grazie a un passante che l’ha riconosciuta e l’ha consegnata alle forze dell’ordine. La scoperta avviene in un quartiere vicino, dove l’uomo aveva notato la bicicletta abbandonata vicino a un negozio. La vicenda riaccende la speranza tra i torinesi, spesso vittime di furti di biciclette.

Era il 24 agosto quando il celebre scrittore, giornalista ma anche conduttore televisivo Bruno Gambarotta subiva il furto della propria bicicletta, finendo della lunga lista di torinesi che quotidianamente deve fronteggiare i "ladri di biciclette". Nel caso di Gambarotta il furto era avvenuto a nei pressi della stazione di Torino Porta Susa, in corso Inghilterra, dove il figlio Lorenzo l'aveva lasciata senza immaginare che, in pieno giorno, potesse diventare preda facile dei ladri. Dopo i numerosi appelli sui social e la denuncia ai carabinieri, la bici simbolo di "Pensieri e Pedali 2011", come la scritta che reca sul telaio, è però felicemente tornata a casa del giornalista.