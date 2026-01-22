Sabrina Ferilli dà una sonora sberla a Bruno Vespa | A testa alta fa ascolti record Porta a Porta flop senza precedenti

Nella gara del prime time, la fiction con Sabrina Ferilli ha ottenuto ascolti record, superando lo speciale di Bruno Vespa. Porta a Porta si è rivelato un flop senza precedenti, evidenziando come il pubblico premi contenuti coinvolgenti rispetto alle formule più convenzionali. Questa sfida televisiva sottolinea l’importanza di proporre programmi che riescano a catturare l’interesse degli spettatori, segnando un nuovo equilibrio nel panorama televisivo italiano.

La sfida del prime time ha parlato chiaro e non ha lasciato spazio a interpretazioni: da una parte una fiction capace di catalizzare l’attenzione del grande pubblico, dall’altra uno speciale celebrativo che non è riuscito a decollare. I numeri della serata televisiva di mercoledì 21 gennaio raccontano un successo travolgente per Sabrina Ferilli e un flop difficile da ignorare per Bruno Vespa, superato persino da reti solitamente meno forti nella stessa fascia oraria. Sabrina Ferilli trionfa, Bruno Vespa delude: ecco gli ascolti tv di A testa alta e Porta a porta. Su Canale 5, A testa alta – Il coraggio di una donna ha dominato la serata raccogliendo oltre quattro milioni di spettatori e sfiorando il 30% di share, un risultato che certifica l’enorme coinvolgimento del pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Ascolti tv ieri mercoledì 21 gennaio chi ha vinto tra Porta a Porta di Vespa e A testa alta di Sabrina FerilliMercoledì 21 gennaio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto confrontarsi in prima serata lo speciale Porta a Porta di Bruno Vespa e A testa alta con Sabrina Ferilli.

Ascolti tv del 21 gennaio, Sabrina Ferilli si scontra con Bruno VespaIl 21 gennaio, la scena televisiva italiana ha visto Sabrina Ferilli protagonista di “A testa alta – Il coraggio di una donna” su Canale 5, una puntata che ha riscosso grande attenzione.

