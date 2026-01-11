Scomparsa Annabella Martinelli ritrovata la bici ma di lei nessuna notizia

La scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di Bologna, ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità locale e quella universitaria. Dopo settimane di ricerche, la bicicletta della giovane è stata ritrovata, ma di lei nessuna traccia. La vicenda resta irrisolta, alimentando speranze e timori tra familiari, amici e cittadini, mentre le indagini proseguono per fare luce sulla sua sorte.

Il caso della giovane studentessa Annabella Martinelli sta tenendo con il fiato sospeso non solo la comunità di Teolo, ma l'intera provincia di Padova e i colleghi dell'università di Bologna. La ragazza, una ventiduenne iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, è svanita nel nulla la sera del 6 gennaio 2026, dopo essere uscita di casa a bordo della sua bicicletta. Quella che doveva essere una breve uscita si è trasformata in un giallo che dura ormai da diversi giorni, attivando una macchina dei soccorsi imponente che vede impegnate diverse unità specializzate nelle ricerche di persone scomparse.

