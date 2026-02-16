Brock Lesnar a WrestleMania 42 | la WWE non ha ancora preso una decisione

Brock Lesnar torna a WrestleMania 42, ma la WWE non ha ancora deciso se lo schiererà sul ring. La federazione sta valutando diverse opzioni, tra cui un possibile match contro un avversario di alto livello. I fan seguono con attenzione ogni aggiornamento, sperando di vedere il suo ritorno in grande stile.

La corsa verso WrestleMania 42 ruota intorno a Brock Lesnar, figura dominante capace di imprimere tono e spettacolo all’evento più atteso dell’anno. Dopo la Royal Rumble, la sua presenza nello show principale appare probabile, ma la scelta dell’avversario resta al centro del dibattito tra addetti ai lavori e appassionati, con nuove dinamiche che emergono dai corridoi del backstage. Gli scenari interni al reparto creativo non hanno stabilito una decisione definitiva. Originariamente si era valutata una sfida tra lesnar e Oba Femi per la Royal Rumble, ma non esisteva ancora una conferma scritta. In alternativa, era emersa l’ipotesi di un confronto con LA Knight. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Durante la Royal Rumble, Brock Lesnar ha coinvolto Oba Femi in un episodio che ha attirato l’attenzione dei fan, alimentando le speculazioni sui piani WWE per lui a WrestleMania 42.

