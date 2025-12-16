L' Angelo spettacolo di Andrea Papalotti ad ArMa Teatro

L'Angelo, spettacolo di Andrea Papalotti, è un atto unico brillante che sarà in scena venerdì 19 dicembre alle ore 21 all'Ar.Ma Teatro. Un'opera che promette di coinvolgere il pubblico con la sua comicità e originalità, offrendo un'esperienza teatrale intensa e divertente.

"L’Angelo", atto unico di genere brillante scritto e diretto da Andrea Papalotti, in programma venerdì 19 dicembre alle ore 21.00 presso Ar.Ma Teatro, in via Ruggero di Lauria 22.“L’Angelo” è un testo teatrale dal sapore surreale e ironico, che mette in dialogo due anime: un uomo e un angelo. Romatoday.it WINTERVILLE 2013 - SHOW DEL LIM DI CESARE VANGELI (DSC 1991) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. NATALE IN MUSICA Mercoledì 17 dicembre 2025 Teatro Comunale di Città Sant'Angelo (Pe) • primo spettacolo ore 17.30 • secondo spettacolo ore 18.30 Orchestra e Coro Scuola Secondaria di I grado "N. Giansante"- Indirizzo Musicale Coro della Scuola - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.