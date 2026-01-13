Onirico spettacolo di clown e workshop all' ArMa Teatro

L’evento “Onirico” all’Ar.Ma Teatro di Roma è uno spettacolo di clown proveniente dall’Argentina, ispirato al tema dei sogni. Attraverso immagini suggestive e azioni minimaliste, lo spettacolo propone un’esperienza teatrale silenziosa e intensa, focalizzandosi sulla comunicazione corporea e visiva. Inoltre, è disponibile un workshop dedicato a esplorare le tecniche clown e il linguaggio del corpo, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta.

Arriva dall'Argentina Onirico, spettacolo di clown all'Ar.Ma Teatro di Roma.Onirico – dal greco oneiros, sogno – è un viaggio teatrale senza parole o quasi, costruito su immagini potenti, azioni essenziali e una comicità delicata che nasce dal corpo, dallo sguardo e dal silenzio. Un clown sospeso.

