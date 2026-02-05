Nello zaino libri ma anche un pugnale un tirapugni e uno scalpello Denunciato ai Carabinieri

Nello zaino di un sedicenne i Carabinieri hanno trovato più di libri e quaderni. Oltre ai materiali scolastici, c’erano anche un pugnale, un tirapugni e uno scalpello. Il ragazzo è stato denunciato.

Dentro non c’erano soltanto libri e quaderni. Nello zaino di uno studente sedicenne sono stati trovati un pugnale, un tirapugni e uno scalpello, oggetti che poco hanno a che fare con una mattina di scuola. Il ragazzo, residente nel Mantovano, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Brescia con l’accusa di porto abusivo d’armi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Un ragazzo di 16 anni è stato trovato con uno zaino pieno di armi durante l’ora di lezione.

È finito nei guai un ragazzo di 16 anni di Monzambano, che ha attirato l’attenzione dei carabinieri con un comportamento strano.

Studente va a scuola con pugnale e tirapugni e uno scalpello nello zainoNello zaino non aveva solo libri e quaderni ma anche un pugnale, un tirapugni e uno scalpello, attrezzatura non certo adatta per uno studente che si appresta a trascorrere una giornata tra i banchi. ( ... ansa.it

Caivano, minori armati. La preside Carfora: «Nello zaino solo libri: valori distorti attraverso i social»Eugenia Carfora, preside dell’istituto Morano di Caivano. Tre ragazzini di prima sorpresi in aula con i coltelli negli zainetti. E poi i carabinieri a scuola con il metal detector. Cosa è accaduto? «È ... ilmattino.it

Nel Mantovano studente va a scuola con pugnale, tirapugni e scalpello nello zaino: denunciato milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

