Nello zaino libri ma anche un pugnale un tirapugni e uno scalpello Denunciato ai Carabinieri

Nello zaino di un sedicenne i Carabinieri hanno trovato più di libri e quaderni. Oltre ai materiali scolastici, c’erano anche un pugnale, un tirapugni e uno scalpello. Il ragazzo è stato denunciato.

Dentro non c’erano soltanto libri e quaderni. Nello zaino di uno studente sedicenne sono stati trovati un pugnale, un tirapugni e uno scalpello, oggetti che poco hanno a che fare con una mattina di scuola. Il ragazzo, residente nel Mantovano, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Brescia con l’accusa di porto abusivo d’armi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Studente va a scuola con pugnale, tirapugni e scalpello nello zaino

Un ragazzo di 16 anni è stato trovato con uno zaino pieno di armi durante l’ora di lezione.

Va a scuola con tirapugni, scalpello e pugnale: denunciato 16enne di Monzambano

È finito nei guai un ragazzo di 16 anni di Monzambano, che ha attirato l’attenzione dei carabinieri con un comportamento strano.

