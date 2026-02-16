Federica Brignone chi è il nuovo fidanzato James Mbaye | il modello avvistato a Cortina a fare il tifo
Federica Brignone ha portato a casa due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e questa volta il motivo della sua vittoria non riguarda solo lo sci. Durante i festeggiamenti, è stato avvistato il suo nuovo fidanzato, James Mbaye, un modello senegalese, che si trovava tra il pubblico a Cortina per sostenere la campionessa e condividere questa grande giornata.
Doppio trionfo per Federica Brignone alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La campionessa azzurra ha conquistato due epiche medaglie d'oro nello sci alpino, scrivendo un'altra pagina storica della sua carriera. Sugli spalti dell'Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, però, oltre ai genitori e all'entourage, in molti hanno notato la presenza di un ragazzo seduto proprio accanto alla famiglia, un volto nuovo che ha subito acceso il gossip. Secondo diverse indiscrezioni, si tratterebbe di James Mbaye, indicato come il nuovo fidanzato della sciatrice. Chi è il modello. Mbaye è un modello 36enne di origini senegalesi.
James Mbaye, chi è il modello a Cortina e (presunto) fidanzato di Federica Brignone
James Mbaye, modello di origini senegalesi, ha attirato l’attenzione a Cortina dopo essere stato paparazzato insieme a Federica Brignone, la sciatrice italiana che punta a vincere oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Federica Brignone ha un nuovo fidanzato, il modello James Mbaye
Federica Brignone ha annunciato di aver iniziato una relazione con James Mbaye, il modello senegalese che ha sostenuto la campionessa durante le Olimpiadi di Milano Cortina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Federica Brignone, l'inchino delle rivali: chi è la leggenda azzurra oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Federica Brignone vince l’oro nel gigante alle Olimpiadi Milano-Cortina, le avversarie si inchinano a lei in un gesto di rispetto storico. alfemminile.com
Federica Brignone, spunta un nuovo fidanzato dopo le medaglie: chi è James Mbaye, il modello avvistato a CortinaIl ragazzo era in tribuna accanto ai genitori della campionessa durante il trionfo olimpico. E nonostante il profilo Instagram privato, gli indizi social parlano chiaro. libero.it
