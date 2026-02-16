Brignone venerata dalle avversarie che la venerano e l’abbracciano non dalle italiane Corsera

Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma non riceve lo stesso rispetto dalle sue compagne italiane. Le sue avversarie, invece, la ammirano e la abbracciano con entusiasmo. Durante la competizione, molte atlete straniere si sono avvicinate per congratularsi con lei, sottolineando il suo talento e la sua determinazione. In Italia, invece, alcune compagne di squadra non hanno mostrato lo stesso entusiasmo, creando un certo silenzio intorno alla sua figura.

Il Corriere della Sera, con Francesco Battistini, scrive di Federica Brignone due ori alle Olimpiadi di Milano-Cortina (superG e gigante): Tigrissima Fede. Lei, non la domi: s'accuccino le altre, semmai, si mettano in ginocchio. E chi s'inchina, ha perduto. Sara&thea, le due seconde, docilissime, si sottomettono subito. Corrono incontro a Sua Felinità. Si sdraiano ai suoi scarponi. La venerano come una divina. E infine l'abbracciano generose, con uno di quei nobili gesti che nessun'azzurra della squadra sa concederle (men che meno l'invisa Sofia).