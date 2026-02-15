Ha fatto inchinare le avversarie! Federica Brignone omaggiata dalle avversarie inginocchiate sulla neve

Federica Brignone ha dominato la gara di sci alpino a Cortina, lasciando le avversarie a inginocchiarsi sulla neve. Le sue prestazioni impressionanti hanno spinto le concorrenti a riconoscere la sua superiorità, inchinandosi davanti alla sua forza e talento. La campionessa italiana si è imposta con un tempo che ha sorpreso tutti, dimostrando di essere in ottima forma e pronta a conquistare il podio.

Le ha fatte inchinare! Come una Regina! Come la sovrana assoluta dello sci alpino, come l’Imperatrice della Neve, come il faro illuminante dell’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Federica Brignone si è laureata Campionessa Olimpica per la seconda volta nel giro di quattro giorni: giovedì mattina aveva trionfato nel superG, oggi ha dominato il gigante. Una doppietta favolosa che la proietta di diritto nella leggenda dello sport tricolore: prima sciatrice a firmare l’uno-due dopo l’epopea di Alberto Tomba, maestra indiscussa e indiscutibile, a maggior ragione dopo il terribile infortunio di dieci mesi fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ha fatto inchinare le avversarie! Federica Brignone omaggiata dalle avversarie, inginocchiate sulla neve Brignone bis d'oro: trionfo nel gigante e le avversarie si inchinano. 20esima medaglia per l'Italia Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro nel gigante, un risultato che ha lasciato le avversarie senza parole. Brignone da impazzire, vince la seconda medaglia d'oro trionfando nel gigante: l'inchino delle avversarie. Goggia decima Federica Brignone ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro nel gigante, sorprendendo tutte con una prestazione impeccabile e lasciando le avversarie a bocca aperta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Concerto dell'Orchestra Busoni con il violoncellista David Cohen; MACERATESE. Possanzini: Condannati da un episodio, comunque soddisfatto di quanto fatto dalla squadra. : ! Federica Brignone si conferma regina dello sci: vince la seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi nello Slalom Gigante #Corrieredellosport #Brignone x.com ORO! Pazzesca Federica Brignone, domina anche nello slalom gigante e regala la storica ventesima medaglia alla spedizione italiana: eguagliato il record azzurro! facebook