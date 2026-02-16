Federica Brignone ha commentato il grave infortunio di Lindsey Vonn a Cortina, domandandosi se la campionessa americana abbia ancora lucidità. La sciatrice italiana ha aggiunto di provare grande dispiacere per Vonn e di comprendere quanto l’amore per lo sci spinga ancora l’atleta a rischiare, anche dopo anni di gare intense.

"Ovviamente mi dispiace tantissimo per lei, capisco l'amore per questo sport e la sua voglia di provarci nonostante tutto": così Federica Brignone commenta il terribile infortunio di Lindsey Vonn, riportato a Cortina. La statunitense aveva recentemente riportato una frattura al crociato, ma aveva deciso lo stesso di partecipare alle Olimpiadi invernali.

Brignone su Lindsey Vonn: "Mi sono chiesta se le mancasse qualche rotella"

Federica Brignone non ha dubbi: se l’infortunio di Lindsey Vonn fosse grave come il suo, non sarebbe qui a parlare.

Lindsey Vonn sta affrontando un momento difficile.

