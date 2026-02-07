Lindsey Vonn in crisi? Le parole di Brignone e i precedenti preoccupanti a Cortina

Lindsey Vonn sta affrontando un momento difficile. La campionessa statunitense si è infortunata al ginocchio, e ora si trova a dover lottare per tornare in forma. Le parole di Federica Brignone e i precedenti a Cortina fanno crescere l’attenzione sulla sua ripresa. La stagione olimpica si fa complicata, e il rischio di un’ulteriore battuta d’arresto non si può ignorare.

La stagione olimpica di lindsey vonn si presenta con una sfida rilevante: una lesione al ginocchio mette alla prova la caparbietà della campionessa statunitense, ma la sua presenza è attesa anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nonostante l'infortunio, vonn ha scelto di competere a Cortina d'Ampezzo, la Perla delle Dolomiti, dimostrando una volontà ferrea di essere protagonista e di puntare al massimo risultato. Durante la discesa libera valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a Crans-Montana, il ginocchio sinistro ha riportato una rottura del legamento crociato anteriore, interrompendo la gara il 30 gennaio.

Lindsey Vonn si è infortunata gravemente durante la discesa a Crans Montana.

Federica Brignone non ha dubbi: se l’infortunio di Lindsey Vonn fosse grave come il suo, non sarebbe qui a parlare.

Argomenti discussi: Lindsey Vonn cade e zoppica durante l’ultima corsa pre-olimpica; Crans Montana, disastro Italia nelle prove: Brignone, vale la pena? Goggia sembra in crisi. E scoppia la grana Melesi; Pizza Vonn 'contro' il crociato rotto e Snoop Dogg, boss del rap con gli occhiali a cerchio: tutte le stravaganze (e curiosità) di...; Lindsey Vonn è stata salvata in elicottero dopo essere caduta durante la discesa finale prima delle Olimpiadi.

Lindsey Vonn sta davvero così male? Le parole di Federica Brignone e i precedenti spaventosi a CortinaLindsey Vonn ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro cadendo durante la discesa libera di Crans Montana, evento valido per ... oasport.it

Lindsey Vonn e i dubbi sul crociato rotto, Brignone: «Oggi non sarebbe qui». Cosa non torna«È stata intelligente, non ha esagerato. Ha commesso un errore in basso, ma per il resto sembrava una bella sciata. Nessun grosso rischio. A me sembrava simmetrico. Non ho ... ilgazzettino.it

#MilanoCortina2026: sale l'attesa! #Marabini (Gazzetta) a RS: «Weekend chiave con le discese. Paris punta all'oro sulla sua Stelvio, mentre a Cortina riflettori su Lindsey Vonn, pronta alla sfida nonostante l'infortunio. L'Italia cerca il colpo per caricare t x.com

ANSA.it. . Squat e affondi, il crociato rotto non ferma la sciatrice americana Lindsey Vonn. Nel video social: "Non mi arrendo e lavoro sodo per farcela!" #ANSA facebook