Federica Brignone scettica sull’infortunio di Lindsey Vonn | Se fosse grave come il mio non sarebbe qui

Federica Brignone non ha dubbi: se l’infortunio di Lindsey Vonn fosse grave come il suo, non sarebbe qui a parlare. La campionessa italiana ha commentato l’incidente della statunitense con un sorriso, dicendo che non sembra così serio. Brignone si prepara comunque alle Olimpiadi di Milano Cortina, anche se il suo pensiero resta sulla collega. La neve ha già portato tanti colpi di scena, e questa volta la tensione sale anche tra le atlete.

Andare oltre i propri limiti. Federica Brignone vivrà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina in modo un po’ particolare. Il terribile incidente avvenuto sulle nevi della Val di Fassa nell’aprile scorso ha rappresentato per la campionessa valdostana un durissimo banco di prova, e i dubbi sulla sua presenza ai Giochi non sono certo mancati. La frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, insieme alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, avevano fatto temere che sarebbe stato complicato rivedere Brignone al cancelletto di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federica Brignone scettica sull’infortunio di Lindsey Vonn: “Se fosse grave come il mio, non sarebbe qui” Approfondimenti su Lindsey Vonn “Se il suo infortunio fosse stato come il mio, non sarebbe qui”: Brignone su Vonn La campionessa di sci Lindsey Vonn si è confrontata con le sue complicazioni fisiche, lasciando trasparire un po’ di amarezza. Federica Brignone, le parole della madre sull’infortunio e il recupero Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lindsey Vonn Federica Brignone cautamente ottimista: Devo ritrovare fiducia, ma sto lavorando normalmenteFederica Brignone ha parlato ai microfoni di Eurosport dopo aver completato la prima prova della discesa libera femminile di sci alpino: a Cortina ... oasport.it Quando parte Federica Brignone nella seconda prova di discesa a Cortina: n. di pettorale, orario, tvFederica Brignone sarà una delle osservate speciali sabato 7 febbraio a partire dalle ore 11.30 in occasione della seconda prova cronometrata di discesa ... oasport.it Federica Brignone porta il tricolore sulle spalle di Amos Mosaner: le fasi clou di tutta la cerimonia facebook Bella la scelta di Federica Brignone sulle spalle di Amos Mosaner a Cortina. E che trio in telecronaca. Il ritmo di Luca Gregorio (bravissimo). Il migliore storyteller degli sport invernali Max Ambesi (quanto lo stimo). La maestria del direttore Davide Livermore, un x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.