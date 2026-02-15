Federica Brignone un inchino per la più grande sciatrice italiana di sempre
Federica Brignone ha conquistato due medaglie d’oro in pochi giorni, diventando la più grande sciatrice italiana di sempre. Dopo aver vinto l’oro in SuperG, ha bissato in Gigante, portando a casa il secondo oro olimpico. Solo Alberto Tomba era riuscito a ottenere due medaglie d’oro in una stessa edizione dei Giochi in Italia, nel 1988 a Calgary, quando la sua vittoria interruppe la trasmissione di Sanremo.
Negli ultimi dieci mesi, dopo l’incidente che le poteva chiudere la carriera, centinaia di volte le è stato chiesto se ai giochi ci sarebbe stata. La risposta è qui sulla neve di Cortina: due ori, dopo quello in SuperG è arrivato quello in Gigante. Ci era riuscito solo Alberto Tomba a Calgary nel 1988 quando la sua gara interruppe la diretta di Sanremo. Sembrava volare Federica sull’Olympia delle Tofane, la migliore per distacco, tecnicamente e mentalmente. Lo ha detto lei al traguardo: «Ero tranquilla. Ho pensato solo a sciare. Sono talmente senza parole che non riesco a capire niente». Ci sarà tempo per realizzare la meraviglia di questa Olimpiade. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Federica Brignone è la miglior sciatrice italiana di sempre
Federica Brignone la più grande sciatrice italiana di tutti i tempi. Non leggenda, ma oggetto di culto
Federica Brignone si conferma la più grande sciatrice italiana di tutti i tempi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il boato per Federica Brignone, il silenzio raggelante alla caduta di Lindsey Vonn: le reazioni del pubblico di Cortina davanti ai maxi schermi; Federica Brignone, secondo oro in gigante, il mondo si inchina; Olimpiadi, le campionesse d'Italia all'assalto della storia. Oggi il SuperG sull'Olympia con Sofia Goggia e Federica Brignone; Goggia amara dopo la sua caduta e l'oro di Brignone nel SuperG di oggi alle Olimpiadi: Ero davanti 7 decimi, ma le gare vanno portate in fondo. Onore a Federica.
Ha fatto inchinare le avversarie! Federica Brignone omaggiata dalle avversarie, inginocchiate sulla neveLe ha fatte inchinare! Come una Regina! Come la sovrana assoluta dello sci alpino, come l'Imperatrice della Neve, come il faro illuminante dell'Olympia ... oasport.it
Leggendaria Federica Brignone, si prende un oro straordinario anche nel gigante di Milano CortinaStraordinaria Federica Brignone nel gigante femminile: stupenda medaglia d'oro, la seconda di queste Olimpiadi, con una seconda manche perfetta ... fanpage.it
Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Ha quindi vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. C’è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia, pe facebook
SOVRANNATURALE FEDERICA BRIGNONE Secondo oro ed avversarie costrette ad inginocchiarsi per tributarle il giusto merito, scrivendo - anche loro - una ancora più fantastica ed indelebile pagina di sport x.com