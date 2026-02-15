Federica Brignone ha conquistato due medaglie d’oro in pochi giorni, diventando la più grande sciatrice italiana di sempre. Dopo aver vinto l’oro in SuperG, ha bissato in Gigante, portando a casa il secondo oro olimpico. Solo Alberto Tomba era riuscito a ottenere due medaglie d’oro in una stessa edizione dei Giochi in Italia, nel 1988 a Calgary, quando la sua vittoria interruppe la trasmissione di Sanremo.

Negli ultimi dieci mesi, dopo l’incidente che le poteva chiudere la carriera, centinaia di volte le è stato chiesto se ai giochi ci sarebbe stata. La risposta è qui sulla neve di Cortina: due ori, dopo quello in SuperG è arrivato quello in Gigante. Ci era riuscito solo Alberto Tomba a Calgary nel 1988 quando la sua gara interruppe la diretta di Sanremo. Sembrava volare Federica sull’Olympia delle Tofane, la migliore per distacco, tecnicamente e mentalmente. Lo ha detto lei al traguardo: «Ero tranquilla. Ho pensato solo a sciare. Sono talmente senza parole che non riesco a capire niente». Ci sarà tempo per realizzare la meraviglia di questa Olimpiade. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federica Brignone, un inchino per la più grande sciatrice italiana di sempre

Federica Brignone si conferma la più grande sciatrice italiana di tutti i tempi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.