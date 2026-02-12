Federica Brignone conquista l’oro alle Olimpiadi di Cortina. La sciatrice italiana vince il super g sulle Tofane, regalando all’Italia il primo oro olimpico della sua carriera. È un risultato storico per l’atleta, che si aggiunge a un palmares ricco di vittorie e record.

La vittoria nel super g delle Olimpiadi italiane, sull’Olympia delle Tofane a Cortina, ha consegnato a Federica Brignone l’unico trionfo che ancora le mancava in carriera: l’oro olimpico. Ora, la sciatrice italiana più vincente di tutti i tempi, ha chiuso un cerchio e l’ha fatto nel modo più incredibile, tornando a vincere una gara dieci mesi il tremendo infortunio dell’aprile del 2025. Meno di un anno fa Brignone sembrava imbattibile e dopo aver conquistato la seconda Coppa del mondo generale poteva già proiettarsi verso la stagione olimpica con tutti i favori del pronostico in almeno due discipline e con ottime possibilità anche per la terza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Brignone oro alle Olimpiadi, il palmares e tutti i trionfi in carriera della sciatrice italiana più vincente di sempre

Federica Brignone ha vinto l’oro nel Super G femminile ai Giochi di Milano-Cortina.

Federica Brignone si conferma la più grande sciatrice italiana di tutti i tempi.

