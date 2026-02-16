Brignone dopo l' oro olimpico | Continuare la stagione? Sì ma a queste condizioni

Federica Brignone ha vinto l’oro olimpico a Pechino, e questa vittoria le dà la motivazione per valutare se proseguire la stagione. Durante la conferenza stampa, la sciatrice ha spiegato che deciderà nelle prossime settimane, ma ha anche precisato che continuerà solo se alcune condizioni saranno rispettate. La campionessa ha sottolineato che il recupero fisico e la motivazione sono fondamentali per la sua scelta.

In conferenza stampa l'oro olimpico Federica Brignone risponde alle domande sul suo futuro: "Capirò nelle prossime settimane se me la sentirò di continuare con la stagione. Intanto sicuramente so di non voler più lavorare come ho lavorato negli ultimi 10 mesi: sono stati tosti"