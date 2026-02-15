Federica Brignone leggendaria è oro olimpico nello slalom gigante | il bis dopo la vittoria in superG
Federica Brignone conquista l’oro nello slalom gigante a Cortina, mettendo a segno un’altra vittoria dopo il successo in superG. La sciatrice valdostana dimostra ancora una volta il suo talento e si aggiudica il podio più alto, portando a casa la seconda medaglia d’oro ai Giochi Olimpici. La sua performance, precisa e senza errori, ha sorpreso gli spettatori presenti sulle piste italiane.
Federica Brignone cala un bis leggendario. C’è ancora l’Italia a dettare legge ai Giochi Olimpici. La fenomenale valdostana fa suo anche il gigante femminile di Cortina e scrive un capitolo memorabile nella storia dello sport azzurro. Vent’otto anni dopo Deborah Compagnoni, un’italiana torna a vincere tra le porte larghe. E al traguardo la svedese Sarah Hector e la norvegese Thea Stjernesund, che arrivano seconde ex aequo, si inchinano letteralmente. Due ori in due gare per questa campionessa per la quale le parole di elogio sono ormai finite. Federica Brignone soltanto pochi giorni fa otteneva il trionfo in superG, il primo successo a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Brignone leggendaria a Cortina: è medaglia d’oro in Slalom Gigante. Goggia fuori dal podio
Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante di Cortina, dopo aver dominato la prima manche e aver sorpreso gli avversari con un'ottima sciata.
Leggendaria Federica Brignone, si prende un oro straordinario anche nel gigante di Milano Cortina
Federica Brignone ha conquistato un oro storico nel gigante di Milano Cortina, portando a casa la medaglia dopo una seconda manche impeccabile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Apoteosi Federica Brignone alle Tofane: oro da leggenda in super-G davanti al Presidente Mattarella; Federica Brignone, è Oro infinito alle Olimpiadi Invernali 2026! Dal terribile infortunio e il sogno svanito a una vittoria leggendaria che ci parla di resilienza; Federica Brignone nella storia: oro in SuperG a Milano Cortina 2026 dopo 10 mesi di calvario, Goggia out; Olimpiadi: Brignone dal dramma dell'infortunio alla leggenda, è medaglia d'oro in superG a Cortina.
Federica Brignone leggendaria, è oro olimpico nello slalom gigante: il bis dopo la vittoria in superGFederica Brignone cala un bis leggendario. C’è ancora l’Italia a dettare legge ai Giochi Olimpici. La fenomenale valdostana fa suo anche il gigante femminile di Cortina e ... ilmessaggero.it
Leggendaria Federica Brignone, si prende un oro straordinario anche nel gigante di Milano CortinaStraordinaria Federica Brignone nel gigante femminile: stupenda medaglia d'oro, la seconda di queste Olimpiadi, con una seconda manche perfetta ... fanpage.it
: ! Federica Brignone si conferma regina dello sci: vince la seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi nello Slalom Gigante #Corrieredellosport #Brignone x.com
MILANO CORTINA | "La neve è facilissima, il tracciato piuttosto easy. Io ho cercato di attaccare e fare tutto in modo pulito e intelligente". Federica Brignone commenta così la prima manche del gigante di Milano Cortina, che la vede provvisoriamente al comand facebook