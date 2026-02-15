Federica Brignone conquista l’oro nello slalom gigante a Cortina, mettendo a segno un’altra vittoria dopo il successo in superG. La sciatrice valdostana dimostra ancora una volta il suo talento e si aggiudica il podio più alto, portando a casa la seconda medaglia d’oro ai Giochi Olimpici. La sua performance, precisa e senza errori, ha sorpreso gli spettatori presenti sulle piste italiane.

Federica Brignone cala un bis leggendario. C’è ancora l’Italia a dettare legge ai Giochi Olimpici. La fenomenale valdostana fa suo anche il gigante femminile di Cortina e scrive un capitolo memorabile nella storia dello sport azzurro. Vent’otto anni dopo Deborah Compagnoni, un’italiana torna a vincere tra le porte larghe. E al traguardo la svedese Sarah Hector e la norvegese Thea Stjernesund, che arrivano seconde ex aequo, si inchinano letteralmente. Due ori in due gare per questa campionessa per la quale le parole di elogio sono ormai finite. Federica Brignone soltanto pochi giorni fa otteneva il trionfo in superG, il primo successo a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Federica Brignone leggendaria, è oro olimpico nello slalom gigante: il bis dopo la vittoria in superG

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante di Cortina, dopo aver dominato la prima manche e aver sorpreso gli avversari con un'ottima sciata.

Federica Brignone ha conquistato un oro storico nel gigante di Milano Cortina, portando a casa la medaglia dopo una seconda manche impeccabile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.