Incredibile Brignone oro olimpico dopo il terribile infortunio

La campionessa italiana di sci Federica Brignone conquista l’oro olimpico a Cortina, dopo aver affrontato un grave infortunio. La vittoria arriva inaspettata, considerando le difficoltà e i tempi stretti di recupero. Un risultato che sorprende tutti, anche gli addetti ai lavori.

Cortina, 12 feb. (askanews) – Una vittoria incredibile, che sembrava impossibile fino a poche settimane fa. Federica Brignone, grande atleta e maresciallo dell’arma dei carabinieri, il 3 aprile 2025 si era procurata una frattura scomposta di tibia e perone. Oggi, 12 febbraio 2026, ha vinto la medaglia d’oro in Super G alle Olimpiadi di Milano Cortina sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un trionfo, nei Giochi Olimpici italiani, che diventa nei fatti la grande notizia di queste Olimpiadi, alle quali fino all’ultimo si era temuto non potesse prendere parte. Dopo il decimo posto nella discesa libera oggi, nella gara più attesa per lei, atleta della squadra dei carabinieri, è arrivata la vittoria, davanti alla francese Mirandoli e alla austriaca Huetter.🔗 Leggi su Ildenaro.it

