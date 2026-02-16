Federica Brignone commenta con determinazione dopo aver vinto una gara importante, spiegando che si sente come se fosse arrivata al match point a Wimbledon. La sciatrice italiana ammette di sentire ancora un fastidio alla gamba, come se avesse dei ferri dentro di lei. Il giorno seguente, anche Fede, fresca di un'altra medaglia d’oro, parla delle reazioni delle avversarie, dicendo che il loro inchino dimostra rispetto e che preferirebbe partire per un viaggio piuttosto che affrontare le finali di Coppa.

Divisa tra la voglia di prendere il primo volo e fuggire via ("Il mio sogno per ora è di fare un viaggio) e la voglia di rimettersi in gioco per provare a conquistare le finali di Coppa del Mondo. Il giorno dopo di Federica Brignone è un ginocchio dolente, una festa saltata ("non me la sono sentita di andare a Casa Austria e ricominciare con interviste, foto. ero esausta") e la coscienza di essere portatrice di valori importanti. "Nel nostro sport è il merito che comanda, non è che tu puoi danneggiare un avversario, ed è il cronometro che conta" spiega, quando le chiedono se si sente un'icona dello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gazzetta.it - Brignone: "Ci giochiamo tutto come in un match point a Wimbledon. La gamba? Ho ancora ferraglia lì"

Brignone torna in gara dopo l’infortunio al ginocchio, con l’incognita delle Olimpiadi ancora aperta.

Federica Brignone si mostra scossa dopo la vittoria nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina.

